Bolu'da, silahlı kavgaya karışan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Bolu'da, 3 gün önce bir kişinin başında silahla vurulduğu kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden Emrah Tokuş (23) tutuklandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 72. Konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul (22) ve Emrah Tokuş (23), kalabalık gruplar halinde 3 gün önce Çıkınlar Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören gruplar kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra iki grup tekrar aynı bölgede karşı karşıya geldi. Şahıslar arasında başlayan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, yanında bulunan silahla Tolga Kurul'u kafasından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Kurul, yanında bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan Tolga Kurul ve beraberindeki 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan, 18'den küçük olan şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrah Tokuş, D.B, O.B. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Emrah Tokuş tutuklanırken, D.B. ve O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın ise, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga Kurul'un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.