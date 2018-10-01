Bolu'da, sokak hayvanları muayene edildi

Bolu'da, hayvanları koruma derneği ve bir veteriner hekim tarafından başlatılan projeyle sokak hayvanları tek tek muayene edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Hayvanları Koruma Derneği'nin sokak hayvanlarına yönelik projeleri kapsamında, klinik sahibi veteriner hekim Murat Kubilay derneğe giderek sokak hayvanlarını muayene etmek istediğini söyledi. Kubilay'ın teklifi üzerine BOLHAYKO üyeleri ve veteriner hekim Murat Kubilay, İzzet Baysal Mahallesi'nde yaklaşık 20 kedinin iç dış parazitlerini yaparak muayeneden geçirdi. Grup, daha sonra sokak kedilerini besleyen ailelere mama hediye etti.

Konuyla ilgili Veteriner Hekim Murat Kubilay, “BOLHAYKO ile yürütmüş olduğumuz bir çalışma. Sokak hayvanlarına gerekli parazit müdahalelerini gerçekleştirdik. Belediyemizin de çeşitli çalışmaları var. biz de elimizden geldiğince veteriner hekimlik olarak elimizden geleni yaptık” dedi.

Bolu Hayanları Koruma Derneği Başkanı Melek Ünal ise, “Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak farklı çalışmalar yürütüyoruz. Aşılamalar, göz muayeneleri, iç dış parazit gibi. Bu anlamda Bolu Belediyesi de hayvan hastanesiyle her zaman bize destek oluyor. Veteriner hekilerimiz de bu anlamda destek. Murat bey çok güzel bir proje başlattı. Onunla beraber ortak yürüttüğümüz bir çalışma. Farklı mahallelerdeki kedilerin göz muayenerlini, iç dış parazitlerini yapıyoruz. Sokak hayvanlarına destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.