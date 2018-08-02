Bolu’da sokaklar kilitli parke taşı kaplanıyor

Bolu Belediyesi tarafından 43 mahallede yeni açılan veya daha önce çalışma yapılmayan sokaklarda kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Borazanlar, İzzet Baysal ve Yukarısoku Mahallelerinde kilitli parke ve kaldırım çalışmasına başladı.

Ekipler, Borazanlar Mahallesi’nde Gülseven Sokak, İzzet Baysal Mahallesi’nde Subaşı Sokak ve Yukarısoku Mahallesi’nde 712. Sokak’ta kısa süre önce başladıkları kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda ayrıca daha önce hiç kilitli parke taşı uygulanmayan birçok sokağa da kilitli parke taşı döşenerek, kaldırım çalışmaları yapıldı.