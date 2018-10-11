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Bolu'da, su dolum fabrikası alev alev yandı

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikası alev alev yandı.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikası alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı 15. Kilometresi Dereceören Köyü mevkiinde bulunan bulunan su dolum fabrikasının depo kısmında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle fabrikanın diğer kısımlarına sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.


yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, fabrikanın dört bir tarafından yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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