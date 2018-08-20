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20 Ağustos 2018 16:33

Bolu’da suç makinesi hırsızlar adliyeye sevk edildi

Bolu’da yapımı devam eden inşaattan yaklaşık 15 bin liralık inşaat malzemesi çalan 4 hırsızdan 2’si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu’da suç makinesi hırsızlar adliyeye sevk edildi

20 Ağustos 2018 16:33

Şahısların hırsızlık anları kameralara anbean yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaattan yaklaşık 15 bin liralık malzeme çalındığını fark eden inşaat sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahsı tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde zanlıların aynı inşaata geldikleri ihbarını alarak harekete geçti. Başka bir araçtan çaldıkları plakalı araçla inşaat alanına gelen şüpheliler, polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Polisten kaçmaya çalışan şahıslar, yaklaşık yarım saat sonra Kültür Mahallesi’nde yakalandı.


Araçta bulunan S.E. (41) ve O.B. (45) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen K.Ç. ve Y.B.’nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.



Suç makinesi çıktılar


Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.E.’nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının ve aralarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi 10 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, O.B.’nin ise 14 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi.



Hırsızlık güvenlik kamerasında


Şüphelilerin hırsızlık anlarının yansıdığı güvenlik kameralarında S.E. ve O.B.’nin ikiz plakalı bir araçla inşaata geldikleri ve inşaat malzemelerini araca yükledikleri görülüyor.




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