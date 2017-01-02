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02 Ocak 2017 19:47

Bolu’da şüpheli paketten kıyafet çıktı

Bolu’da şüpheli paketten kıyafet çıktı

02 Ocak 2017 19:47

Bolu’da bankların arasına konulan şüpheli poşet paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan poşetten kıyafet çıktı.
Bolu’da akşam saatlerinde Bolu Belediyesinin de bulunduğu Demokrasi Meydanı’nda banklardan birisinin arkasına bırakılan poşeti gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, meydanda geniş güvenlik önlemi aldı. Sinyal bozucu cihazın da hazır bulundurulduğu alanda bomba imha uzmanı kontrollü bir şekilde şüpheli poşeti patlattı. Patlatılan poşetin içinden kıyafet çıkarken, poşetin kim tarafından bırakıldığının anlaşılması için MOBESSE kameralarının inceleneceği belirtildi.



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