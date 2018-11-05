Bolu'da, tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Gerede İlçe merkezinde bulunan bir evde çok sayıda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda çeşitli dönemlere ait 32 adet değişik şekillerde obje, 1 adet Bizans dönemine ait bronz kandil, 46 adet sikke, 6 adet yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.