İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Gerede İlçe merkezinde bulunan bir evde çok sayıda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda çeşitli dönemlere ait 32 adet değişik şekillerde obje, 1 adet Bizans dönemine ait bronz kandil, 46 adet sikke, 6 adet yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.