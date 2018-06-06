Bolu’da tarihi eser operasyonu

Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a kaçak tarihi eser götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları denetim ve kontol sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapılan otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 9 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili, Gürcistan uyruklu G.G (44) ile H.E (47), V.D. (35) ve B.G (38) isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında tarihi eser kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.