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19 Mayıs 2018 13:52

Bolu’da tatil dönüşü trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da, hafta sonu tatili için geldikleri Abant Tabiat Parkı’ndan dönerken trafik kazası geçiren 3 kişi yaralandı.

Bolu’da tatil dönüşü trafik kazası: 3 yaralı

19 Mayıs 2018 13:52


Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı Dereceören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatilinin ardından Abant Tabiat Parkı’ndan D-100 Karayolu istikametine seyreden Cemil Mesut Koç idaresindeki 81 AC 093 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.


Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Zeyneti Koç ve Reyhan Akgün yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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