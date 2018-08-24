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24 Ağustos 2018 18:33

Bolu’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Bolu’da, bayram tatilinden memleketlerine dönen vatandaşlar TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bolu’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

24 Ağustos 2018 18:33

Maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin 4’üncü gününde memleketlerine dönen tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçisinde trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Trafiğe takılmamak için Kurban Bayramı tatilinden erken dönmeyi tercih eden vatandaşlar TEM Otoyolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşatırken, bazı bölgelerde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini almış durumda. Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.




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