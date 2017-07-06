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06 Temmuz 2017 17:24

Bolu’da, Temmuz ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Bolu’da, Temmuz ayı muhtarlar toplantısı 43 muhtarın katılımıyla Yenimahalle Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Bolu’da, Temmuz ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

06 Temmuz 2017 17:24


Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, her ay gerçekleştirdiği Muhtarlar toplantısı kapsamında bu ay Yenimahalle Mahallesi’nde, 43 merkez mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı öncesi mahallesi ile ilgili sunum yapan muhtar Lütfi Güneç, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Yenimahalle İlkokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Çetinkaya, Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, belediye daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda konuşma yapan Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Lütfi Güneç, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, ayrıca mahallede gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı kısa bir sunum yaptı.


Muhtar Lütfi Güneç’in ardından kürsüye çıkan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, muhtarlara Bolu Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.


Toplantının sonunda Başkan Yılmaz, Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Lütfi Güneç’e çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.




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