Bolu’da, trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Erol Tayyar idaresindeki 34 UV 1625 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Mehmet Koç yönetimindeki 16 MBU 47 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen kamyon sürücüsü Erol Tayyar yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sol şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu İstanbul istikameti, kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.