Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı

Bolu’da, hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bolu'da, hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Sokulluoğlu yönetimindeki 14 EE 476 plakalı otomobil, kavşakta Halil İbrahim Ellik idaresindeki 35 BKZ 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Halil İbrahim Ellik yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgii inceleme başlatıldı.