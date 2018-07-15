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15 Temmuz 2018 22:37

Bolu’da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

15 Temmuz 2018 22:37


Edinilen bilgiye göre, Selim Kabadayı yönetimindeki 14 LB 465 plakalı kamyonet, Mudurnu istikametine seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen 14 BV 647 plakalı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kaza yapan araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Mudurnu’daki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Selim Kabadayı ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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