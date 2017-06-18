Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken Gölköy Kavşağı’ndan Abant İzzet Baysal Üniversitesi yoluna girmek isteyen 14 NC 686 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Hırca ile D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Zeki Uğran yönetimindeki 80 GD 671 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ile otomobil yol kenarındaki tabelalara çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Hırca ile yanında bulunan Mehmet Öztürk yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldılar.

Minibüste bulunan çocuklar şoka girdi

Kazaya karışan minibüste bulunan 9’u çocuk yaklaşık 20 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası bulundukları minibüsten çıkarak bankette oturan çocuklar ve aileleri uzun süre kazanın etkisinden çıkamadılar. Gözyaşlarını tutamayan çocuklar ise birbirlerinin yanaklarından öperek sakinleşmeye çalıştılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.