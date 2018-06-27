Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Bayram idaresindeki 34 BZU 17 plakalı otomobil Uzunköprü mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan yeşillik alana çıkan otomobil, ters yöne dönmüş şekilde tekrar refüje inerek durabildi.

Kazada, sürücü Fikret Bayram ile otomobilde bulunan Selma Bayram yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza ve otomobilde bulunan eşyaların yola dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan emniyet şeridi, temizlik görevlilerinin yolu temizlemesiyle tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.