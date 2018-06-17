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17 Haziran 2018 14:14

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu’da, kavşaktan dönen minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

17 Haziran 2018 14:14

Yaralıların öldüğünü düşünerek yakınlarının gözyaşı döktüğü kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Celalettin Kavcıoğlu yönetimindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, Çaydurt Kavşağından Gökçesu istikametine dönmek isteyen Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüse çarptı.


Kazada, otomobil sürücüsü Celalettin Kavcıoğlu ile araçta bulunan Muhammed Kavcıoğlu, Ramazan Kavcıoğlu ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralandı. Minibüs sürücüsü Yorkun kazadan yara almadan kurtuldu.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldılar.


Yakınlarının kaza yaptığını duyan vatandaşlar olay yerinde bulunan araçları görünce, yaralananların öldüğünü düşünerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri ağlayan vatandaşları, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teselli etti.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı


Otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntüsünde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün, yeşil ışık yanmasıyla birlikte hareket ettiği, bu sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin minibüse hızla çarptığı yer alıyor.


Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde bulunan kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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