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04 Ağustos 2018 13:42

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kavşağa girmeye çalışan otomobille, aynı yönde seyir halinde olan cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

04 Ağustos 2018 13:42


Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan Uzun yönetimindeki 67 ED 751 plakalı otomobil, kavşağa girmek için sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada, aynı yönde ilerleyen İsa Eker idaresindeki 14 AAF 349 plakalı ciple çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle, Eker’in kullandığı cip devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen cipte bulunan yaralı sürücü İsa Eker, eşi Sevgi Eker ve 4 yaşındaki kızları Zeynep İkra Eker itfaiye ekipleri tarafından devrilen cipten çıkarıldı.


Kazada yaralanan Eker ailesi ve diğer aracın sürücüsü Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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