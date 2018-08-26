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26 Ağustos 2018 11:47

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

26 Ağustos 2018 11:47


Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti Karacaağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Özyurt idaresindeki 54 ZD 788 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.


Sürücü Osman Özyurt’un yara almadan kurtulduğu kazada, araçta bulunan Songül Karakaş, Emir Bekir Karakaş, Tekin Karakaş ve Lut Özyurt yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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