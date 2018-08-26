Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti Karacaağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Özyurt idaresindeki 54 ZD 788 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Sürücü Osman Özyurt’un yara almadan kurtulduğu kazada, araçta bulunan Songül Karakaş, Emir Bekir Karakaş, Tekin Karakaş ve Lut Özyurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.