Bolu’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Gökhan Yücel idaresindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Güler yönetimindeki 41 UT 725 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan yaralılar Gökhan Yücel, Mehtap Yücel, İlkay Acarer, Nilda Acarer ve Rabia Yücel Acareri kurtarmak için olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın altındaki otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.