Bolu’da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mesut Bolat yönetimindeki 34 TD 3620 plakalı otomobil Karadeniz bağlantı yolundan TEM Otoyolu’na girdiği sırada, aynı yönde ilerleyen ve bağlantı yolunu kaçırdığı için geri geri gelen Ömer Bilici idaresindeki 28 EC 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mesut Bolat, araçta bulunan Berna, İsacan, Büşra ve Aynur Bolat ile diğer araçtaki Pervin Bilici, Tahsin Yeşilçimen ve Belkiye Aslan yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.