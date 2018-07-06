Bolu’da trüf avcılığı ve yetiştiriciliği eğitimi verildi

Eğitimin uygulama bölümünde özel eğitimli köpekler de yer aldı.

Bolu’da, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde iki bölümden oluşan “Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği” eğitimi düzenlendi.

Eğitime, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Odun Dışı ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığından Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, konuya ilgi duyan Bolu ve Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlar ile yurtdışından gelen misafirler katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, ekonomistler tarafından yüksek ticaret hacmine ve ekonomik değere ulaşması tahmin edilen trüf mantarının, ülkemizde doğal olarak yetiştiğini, ancak ülkemizde doğal ortamlardan trüf mantarı avcılığı konusunda bilgi eksikliğinin olduğunu ve giderilmesi gerektiğini belirtti. Trüf mantarlarının yer altı mantarları olduğunu, doğada var olup olmadığının ilk defa tespitinin kolay olmadığını, düzenlenen bu eğitim sayesinde, özel eğitimli köpekler ile trüf mantarının nasıl tespit edilerek toplanacağının uygulamalı olarak gösterileceğini söyledi.

İlginin oldukça fazla olduğu ve iki bölümden oluşan eğitimin ilk bölümde Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı sunum eşliğinde Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği konularında bilgiler verdi.

Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği eğitiminin ikinci bölümünde, trüf mantarı aramada özel eğitimli köpeklerle trüf mantarının nasıl tespit edileceği ormanlık alanda uygulamalı olarak gösterildi.