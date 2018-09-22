Bolu'Da, Türkiye Trial Şampiyonası başladı

Bolu'da, Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. Ayağı, Kent Meydanı'nda yarışmacıların seremonisiyle başladı.

Bolu'da, her yıl geleneksel hale gelen Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. Ayağı, Kent Meydanı'nda kurulan alanda seremoni gösterisi ile başladı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın katılımıyla ve start vermesiyle başlayan seremoni offroad meraklılarının ve vatandaşların büyük ilgisini gördü. Şampiyona, saat 13.30'da Çakmaklar Çamlığı bölgesine kurulan 80 dönümlük Köroğlu Offroad Pisti'nde başlayacak.

Şampiyona öncesinde yarışma hakkkında açıklama yapan Bolu Offroad Kulüp Başkanı Burhan Turan, “Geçen sene yaptığımız yarışın aynısı. Bu yarışı Bolu'ya kazandırdık ve devam ediyoruz. 4. Ayağını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 5 takım 10 araç burada. Çeşitli illerden geldiler. Bugün saat 13.30'da resmi yarışı başlatacağım. Akşam saat 16.00'da bitecek. Pazar günü 11.00'de başlıyor ve 18.00'de bitirmeyi düşünüyorum.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, offroad yarışları özel yarışmalar. Bu offroad yarışmalarının belkide en güçlü kategorilerinden Trial 4. Etabı Bolu'da yapılıyor. Bolu turizm, spor, sağlık kenti olacak. Sporun her merkezinin kamp merkezi olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun çok daha büyüklerinin Bolu'da yapılmasının organizasyonlarını yapacağız. Bolu sporun kamp merkezi olduğunu bütün dünyaya tanıtacak” ifadelerini kullandı.