Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’dan Ankara istikametine uyuşturucu madde sevkıyatı yapıldığı ihbarı üzerine D-100 karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu.
Uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı iddia edilen otomobili, Ankara istikametine gittiği sırada durduran polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 22 gram sentetik uyuşturucu skunk ile 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan A.A. ve A.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.