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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’nun Gerede ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 78 kök Hint keneviriyle 117 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 78 kök Hint keneviriyle 117 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde uyuşturucu madde yetiştiriciliği ve satıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Olayla ilgili Y.D. ve M.C. isimli şahısların ev, iş yeri ve bahçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 78 kök Hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. ve M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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