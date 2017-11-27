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27 Kasım 2017 15:58

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 225 bin lira olan reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

27 Kasım 2017 15:58

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, TEM Otoyolu üzerinde içerisinde 2’si yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan çanta içerisinde gizlenmiş halde piyasa değeri 225 bin lira olan 3 kilo 7,88 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili, S.G (22), E.G (27) ve yabancı uyruklu N. R.C. (22) ile R.N. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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