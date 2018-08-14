Bolu’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Bolu’ya uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu getirildiği iddia edilen otomobili Bolu Batı Gişeleri’nde durduran ekipler, araçta yapılan aramada 44, 83 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu madde yakalanan otomobilde bulunan K.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen K.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.