Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Avşar köyünde sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından yanan evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.