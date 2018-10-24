İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Avşar köyünde sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından yanan evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.