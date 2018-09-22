Bolu'da yavru köpekleri tüfekle vurdular

Bolu'nun Göynük ilçesinde tüfekle vurulduğu tespit edilen 3 yavru köpekten 2'si öldü, 1'i ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesi Hasanlar köyünde tüfekle vurulan 3 yavru köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Köpeklerden 2'sinin öldüğü, 1'inin ise yaralı olduğunu gören köylüler, yavru köpeği tedavisi için Bolu'ya getirdiler.

Bolu Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan yavru köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 10 adet saçma mermisi bulundu. Veteriner Hekim Burhan Karabaş, “Kliniğimize dün akşam saatlerinde Göynük'ten getirilen 4 aylık yavru köpeğe yaptığımız tetkikler sonucunda radyografide baş kısmında 6, kalça ve bacak kısmında 4 olmak üzere toplam 10 adet saçma isabet ettiği görüldü. Yapılan kan sayımında kan değerlerinin oldukça düşük olduğu saptandı. Buna ek olarak kanlı ishal hastalığı da çıktı. Hemen tedavi altına aldık. Bolu Veteriner Tıp Merkezi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu duruma duyarsız kalmayıp yaralı köpeğimizi bizlere tedavisi için ulaştıran hayvansever dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Olayla ilgili Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.