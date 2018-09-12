Bolu'da, yeni eğitim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Bolu'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, servis araçlarının denetimi ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı.

Bolu'da, Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, kötü madde kullanımları ile ilgili alınacak tedbirler, servis araçlarının denetimleri ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Hassasiyet taşıyan okullarımızda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel güvenlik görevlilerimiz polislerimizle birlikte görev yapacaklar. Risk durumu 1. ve 2. derece olan okullarımıza devamlı görev yapmak üzere polis verilecek. Polislerimiz bu okullarda sabit olarak görev yapacak ve özel güvenlik görevlilerimizle beraber okullarımızı devamlı denetim halinde tutacaklar. Geçen yıl özel güvenlik uygulaması yapılan 40 okulumuzda bu uygulama ciddi bir yarar sağladı. Geçtiğimiz yıl okullarımızda özel güvenlik görevlilerimiz vardı ve bu son derece iyi oldu. Bu uygulama bu yıl da genişletilerek devam edecek” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, Beslenme Dostu Okullar Projesi kapsamında Bolu'da sertifika almaya hak kazanan 25 okul için okul müdürlerine sertifikaları verildi. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri katıldı.