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30 Aralık 2016 21:54

Bolu’da yılbaşı öncesi huzur uygulaması

Bolu’da yılbaşı öncesi huzur uygulaması

30 Aralık 2016 21:54

Bolu’da yılbaşı öncesi yapılan huzur uygulamasında eğlence mekanları, kafeler ve internet salonları denetlendi.
Bolu’da yılbaşı öncesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri şehir merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şehir merkezinde bulunan eğlence mekanları, kafeler ve internet salonlarında yapılan huzur uygulamasında polis özel harekat ekipleri de görev aldı. Asayiş ekipleri uygulama yaptıkları sırada PÖH ekibi uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldılar. Ayrıca uygulamada trafik ekipleri de görev alırken, durdurulan araçlarda arama yapıldı.



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