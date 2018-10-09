Bolu'da yüzlerce balık telef oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen Ulusu Çayı'nda yüzlerce balık telef oldu. Konuyla ilgili Kaymakamlık inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Kürkçüler köyünden geçen Ulusu Çayı'nda bulunan yüzlerce balık henüz belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Bölgede hayvanlarını otlatan köylüler tarafından fark edilen balık ölümleri korku yaşatırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkların ölüm nedeninin Gerede ilçesinde bulunan Deri Organize Sanayi'ndeki tabakhanelerin dereye saldığı zehirli atıkların neden olduğunu iddia eden Kürkçüler köyünde yaşayan Hüseyin Eryılmaz isimli vatandaş, “Tabakhanenin zehirli atıklarını salıyorlar, bütün hayvanlar zehirleniyor. Hatta benim ineklerde bile hastalık var. Geçen gün hastalananları iğneyle tedavi ettirdik. Çok fazla balık öldü. Ölenlerin bir kısmı akıntıyla gitti. Bu su Ankara'ya gidecek su olacak. Baraj bittikten sonra Ankara'ya içme suyu olacak” dedi.

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ise balık ölümlerinin titizlikle araştırıldığını belirterek, “Olayın bilgisini aldıktan sonra balık ölümlerinin yaşandığı alana giderek incelemelerde bulundum. Balık ölümleri ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedik. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptıktan sonra sudan ve ölen balıklardan numuneler aldı. Alınan numunelerin incelenmesinden sonra balık ölümlerinin nedeni ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.