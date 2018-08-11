Bolu’da zihinsel engelli gençler iş hayatına hazırlanıyor

Bolu Belediyesi Kent Konseyi Özel Bireyler Meclisi tarafından, 23 yaşına kadar eğitim almış olan zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak ve iş sahibi yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında "Üretimde Ben de Varım” projesi başlatıldı. Proje 27 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi içerisinde el sanatları kursuyla başlatılan proje, daha sonra İş-Kur, Milli Eğitim Müdürlüğü, İzzet Baysal Halk Sağlığı Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün destekleriyle genişletilerek, iş hayatına hazırlamaya yönelik eğitimler de verilmeye başlandı.

Haftanın 4 günü 20 zihinsel engelli bireyin katıldığı kurslarda, engelli bireylere yönelik sözel ve sözel olmayan iletişim, ikna etme taktikleri ve becerileri, şiddet, iş yerinde uygun ve uygun olmayan davranışlar, öfke ve stres kontrolü, bilgisayar ve internet bağımlılığı gibi genel başlıklar altında bireysel ve grup olarak eğitimler uzman psikologlar tarafından veriliyor.

Cinsel istismara karşı bilinçlendiriliyorlar

Proje kapsamında öğrencilere eğitim veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Coşkun, "Özellikle 23 yaş ve üstü olan gençlerimizi yaşama hazırlamak için eğitim veriyoruz. Ülkemizde ilk projelerden birisi. Ülkemizde 23 yaş üzerinde zihinsel engelli olan bir takım vatandaşlarımız var. Ülkemizde 9 milyona yakın engelli, Bolu ilimizde 3 bini zihinsel engelli olmak üzere 6 bin civarında gruplar var. Bu kişilerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmesi için iş yerinde çalışmaları önem kazanıyor. Fakat bu gençleri biz eğitime hazırlamak durumundayız. Eğitim önem taşıdığı için iş yerinde uygun olan davranışlar nelerdir, uygun olmayan davranışlar nelerdir, nasıl iletişim kurabiliriz, beden dilimizi nasıl ifade edebiliriz, iş yerinde bize karşı yapılacak yıldırma ve cinsel istismar gibi davranışlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz gibi eğitimleri haftada 2 gün boyunca uzman psikolog eşliğinde birlikte yürüttük. Eğitimin ilk evresi tamamlanmış oldu. Çocuklarımızın bir takım kazanımları oldu" dedi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde psikolog olarak görev yapan Arzu Avşar ise, "Vatandaş olarak onları rahatsız etmemeli, onların çalışmalarına, üretmelerine, bizler de destek vermemiz gerekiyor. Onlar bu işe hazırlar. Psikolojik olarak burada eğitim olarak kendilerini hazırladılar. Kendilerine uygun bir projeyle iş sahibi olacaklar, meslek sahibi olacaklar, para kazanacaklar" ifadelerini kullandı.