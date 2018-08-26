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26 Ağustos 2018 15:30

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

26 Ağustos 2018 15:30


Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dörtdivan-Gerede bağlantı yolu noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. yönetimindeki 34 FV 3438 plakalı hafif ticari araç, Gerede istikametine seyir halinde olduğu sırada, karşı yönden gelen Kemal K. yönetimindeki 14 KH 521 plakalı otomobil ve Mert A.’nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.


Kazada, hurdaya dönen otomobilde Melek K. yaşamını yitirdi. Sürücü Kemal K., Şerife K., Ebubekir K. ve Ali K. ile motosiklet sürücüsü Mert A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Y. ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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