Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dörtdivan-Gerede bağlantı yolu noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. yönetimindeki 34 FV 3438 plakalı hafif ticari araç, Gerede istikametine seyir halinde olduğu sırada, karşı yönden gelen Kemal K. yönetimindeki 14 KH 521 plakalı otomobil ve Mert A.’nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde Melek K. yaşamını yitirdi. Sürücü Kemal K., Şerife K., Ebubekir K. ve Ali K. ile motosiklet sürücüsü Mert A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Y. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.