Bolulu çocukların yeni eğlence mekanı hizmete açıldı

Bolu Belediyesi tarafından Kılıçarslan Mahallesi’nde 14 bin 370 metrekare alanda yapımına başlanan ve çocukların eğlenerek öğrenmesi amacıyla tasarlanan ‘Masal Parkı’, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan açılış törenine Bole Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Törende anaokulu öğrencileri ve ilkokul öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Bolu’nun her noktasına dünya çapında ünlü parklar yapacaklarını dile getirerek "Şehrin merkezinde, güneyinde, kuzeyinde yaşayan ve dünyada ün taşıyan parklarla Bolu’yu buluşturmaya çalışıyoruz. Şu an burada oluşturduğumuz park ise bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın parkı olacak. Belki biraz aceleye getirerek Kurban Bayramı’nda bir Cuma açmayı planladık. Eksiklerimiz var ama bunların adım adım düzeleceğine, güzelleşeceğine ve çocuklarımızın da oynayacakları ve ebeveynlerinin de burada mutlu olabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar parkın girişinde kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılışın arından çocuklar parkın içerisinde aileleri eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Öte yandan çocuklara parkın içerisinde bulunan Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel, Taş Devri, Ayı Yogi ve Bobo, Pinokyo, Nuh’un Gemisi, Nasrettin Hoca, Deli Dumrul, Rapunzel, Şirinler, Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, Kül Kedisi ve Don Kişot’un hikayelerinin anlatıldığı kitaplar dağıtıldı.