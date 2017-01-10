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10 Ocak 2017 17:53

Bolu’nun doğal güzellikleri 4 kısa filmle tanıtılacak

Bolu’nun doğal güzellikleri 4 kısa filmle tanıtılacak

10 Ocak 2017 17:53

Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Dört Mevsim Bolu" isimli proje ile Bolu’nun doğal güzellikleri 8-10 dakikalık kısa filmlerle tanıtılacak.
Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçilerin tercih ettiği Bolu’nun doğal güzellikleri mevsimlere göre tanıtılan 4 kısa filmin ilki olan "Dört Mevsim Bolu-Sonbahar"ın çekimleri tamamlandı. Bolu’nun, dünyada dört mevsimin en güzel yaşandığı özel bir şehir olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Sonbaharda yapılan çekimlerle ortaya çıkan ilk tanıtım filmi yüreğimize dokundu, şehrimizin ne kadar özel, ne kadar güzel olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. ‘Tabiatın Kalbi’ diye nitelediğimiz şehrimizin etkileyici tüm tabiat güzelliklerini dünyaya göstermeyi hedefliyoruz” dedi.



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