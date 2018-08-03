Bolu’nun “İyi Tarım” ürünleri satışa çıktı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce “İyi Tarım” uygulamaları kapsamında yetiştirilen sebze ve meyveler Kültür Park’ta bulunan yöresel ürünler satış noktası önünde açılan stantta satılmaya başladı. Öncelik olarak ticari kazançtan ziyade ürün tanıtımı ve bilgilendirmenin yapıldığı standı ziyaret eden vatandaşlar, hafta içi her gün domates, biber, salatalık, patlıcan gibi dalından toplanarak tezgaha getirilen birçok sebzeyi burada bulabiliyor. Açılan tezgahta ayrıca, satışına başlanılan ürünlere yaklaşık 10 gün sonra karpuz ve kavun gibi meyveler de eklenecek.