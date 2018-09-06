Bolu’nun Tatlar köyünde çıkan yangında 2 hayvan telef oldu

Olay, Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Tatlar köyü, Himmetler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebepten köy içerisinde bulunan bir müştemilatta yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan zehirlenen 2 büyükbaş hayvan telef olurken çok miktarda balya samanı, arpa ve buğday zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ekipler tarafından inceleniyor.