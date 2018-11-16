Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Yağışın otoyol üzerinde etkili olmaması nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Sürücüler, kaygan olan yolda hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde yetkililer tarafından uyarılıyor.