Bolupspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı

Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşıyan teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı.

Lig’in geçtiğimiz sezonunda Fuat Çapa’nın 9 haftada 8 puan toplamasının ardından Çapa ile yollarını ayıran Boluspor Kulübü, Sait Karafıtrtınalar ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Lig bitimine kadar Boluspor’un teknik direktörlüğünü yapan ve başarılı bir sezon geçiren Sait Karafırtınalar, kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşımasına rağmen yarı finalde Gazişehir Gaziantep’e elenerek bir üst lige çıkma şansını kaybetti.

Boluspor ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalandığında 8 puanı olan takımı 60 puan toplayarak 3’üncü sırada ligi bitirmesini sağlayan Karafırtınalar ile görüşen Boluspor yönetimi, başarılı teknik direktör ile yeniden sözleşme imzaladı.