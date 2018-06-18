Boluspor, 2 oyuncuya daha imza attırdı

Başkan Çarıkcı, transferlerini 11 oyuncuyla tamamlayacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Sebaihi ile 2 yıllık, 28 yaşındaki stoper oyuncusu Berkay Dabanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde ilk imzayı Berkay Dabanlı attı. İmza töreni öncesinde konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Daha önce Türkiye’de Eskişehirspor’da, Süper Lig’de Kayserispor’da top koşturmuş gurbetçi bir arkadaşımız. Kendisiyle bugün 1 yıllık mukavele yapacağız. Stoper mevkiinde oynuyor. Gurbetçi oyuncular Türkiye’ye geldiğinde ilk zamanlarda biraz sıkıntı yaşıyor. Türkiye ile Almanya arasında kültür farkı oluyor. Burada kulüplerin de maalesef futbolcuların yaşantısında biraz sıkıntı yaşatıyor gurbetçilere. Biz iyi bir kulübüz. Her zaman şunu diyoruz, herkes Bolsupor’u seviyor. Bizim için itibar hep ön planda. Bugüne kadar da para kaybediyoruz ama itibarımızı kaybetmek istemiyoruz. Şu anda da bu ligde transferde Boluspor iyi gidiyor. Herkes Boluspor’a gelmeden önce UEFA’ya, FIFA’ya, takım arkadaşlarına soruyor. Berkay da sormuştur. O da Ertuğrul Sağlam’a sormuş. Ben de Ertuğrul Sağlam’a sordum Berkay’ı. Bizim için uygun bir futbolcu. İnşallah 1 sene olmaz, Süper Lig’de de olabilir. Bu transfer Bolu’muza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Berkay: "Yolun sonu inşallah Süper Lig olur"

Berkay Dabanlı ise, "Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Transfer olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu yolu beraber gideriz. Yolun sonu inşallah Süper Lig olur. Ben de her şeyimi vereceğim hedef için. Sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz” dedi.

Berkay Dabanlı’nın imza törenin ardından Billal Sebaihi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sebaihi’nin imza töreninde konuşan Başkan Çarıkcı, “Bugün ikinci transferimiz geçen sene Manisaspor’da top koşturan Billal Seabihi. Bu futbolcu kardeşimiz geçen sene bildiğimiz, inandığımız ve en başta Sait hocanın öğrencisi. Sebaihi’nin transferi olsun, diğer oyuncuların transferleri olsun, bu transferlere Sait hocamızla beraber almış olduğumuz kararla devam ediyoruz. Billal Sebaihi ile 2 yıllık mukavele yaptık. Billal Sebaihi, geçtiğimiz senelerde Fransa’da top koşturmuş. İlerde geleceği olan bir futbolcu kardeşimiz. Bolu’nun futbol şehri olması, doğal güzellikleri, Bolu, futbol sevgisinden dolayı şehir takımı, futbol takımı. İnşallah Sebaihi de Bolu’da en iyi şekilde gücüne güç katacaktır. Kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çarıkcı’nın ardından konuşan Billal Sebaihi ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldiğimi biliyorum. Öncelikle başkanıma ve hocama bana güvendikleri için teşekkür ederim. İnşallah bu güvencenin karşılığını vererek net bir şekilde hedefimiz olan Süper Lig’e hep beraber uğraşacağız. Bütün şartlar var. Süper Lig’e çıkamamak için hiçbir nedenimiz yok” şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından transfer çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Şu anda dış transferden 4 futbolcu aldık. Bugün de 5’inci transferi yapacağız. Geriye 4 veya 5 transfer kalıyor. Bunu da herhalde sezon başlangıcı 2 Temmuz’a kadarda 3 topçu alıp, 2 tane bırakırız. Toplamda 5,6 transfer şu anda gerekiyor. Guido Koçer ile görüştük. Onun da büyük ihtimalle menajeri gelecek, bizde olacak. Bir sağbek bir santrafor, bir de stoper şu anda alacağımız mevkiiler. 3 tane daha genç futbolcu alacağız ve toplam 11 transfer ile işi bitireceğiz” dedi.