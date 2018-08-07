Boluspor, 2 oyuncuya daha imza attırdı

Lig ekiplerinden Boluspor, Daniel Dimov ve Ufuk Budak ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.

Lig’in başlamasına sayılı günler kala Boluspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak stoper Daniel Dimov ve sol bek Ufuk Budak ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Her iki oyuncuya da teşekkür ediyorum. Kulübümüzün yapısının bilinmesi, düzgün olması, itibarımızın iyi olmasından dolayı iki futbolcumuz bu kulübü tercih etmişlerdir. Bu sezonda başta teknik heyet, yönetim kurulumuz, futbolcu kardeşlerimiz heyecanlı. Bir stranfor dışında bu sene transferimizi yüzde 90 oranında tamamladık. Bütün futbolcu kardeşlerimiz hazırlık kampını geçirip bu haftaki Osmanlıspor maçında sahneye çıkacaklar. İnşallah bu sezon Bolumuza, Türk futboluna hayırlı olur. İki transfere de hayırlı olsun diyorum” dedi.

Sezon başından beri santrafor bulmak konusunda zorlandıklarını belirten Çarıkcı, “Elimizde de bu mevkide oynayacak arkadaşlarımız var. en başta ben takımıma güveniyorum. Bu takım santraforsuz da çıkar. Yine gereğini yapar. Birlik beraberlik arkadaşlık hırs olduğu müddetçe biz santraforsuzda maçlar kazanmayı biliriz” ifadelerini kullandı.