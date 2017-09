Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

Lig takımlarından Boluspor, kendi evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şu an için ilk 2’de olacak takımların çok çok gerisinde olduklarını ama ileride bunun değişebileceğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta oyun olarak iyi olduğumuzu fakat sonuca yansıtamadığımızı söylemiştim. Bugün ise ilk dakikadan itibaren galip gelmek isteyen, çok iyi bir pozisyon alan Boluspor vardı. Gollerin erken gelmesi her geçen dakika öz güvenimizi arttırdı. 3 tane zorunlu oyuncu değişikliği yaptık. Düşüncelerimiz ve yapmak istediklerimiz özellikle ikinci devre için çok değişikti” dedi.

“Yeni bir oluşum içerisindeyiz”

Geçen sezonki çekirdek kadrodaki oyuncularını cezalarından, sakatlıklarından veya zaman zaman formsuzluklarından dolayı değerlendiremediklerini ifade eden Çapa, “Bugüne baktığımızda geçtiğimiz sezon bizimle olmayıp da aramıza katılan 6 oyuncu vardı. Yani biz de yeni bir oluşum içerisindeyiz. Katılan oyuncuların sürecine bakmak lazım. Bize kim ne zaman katıldı ve ne zaman katkı sağlayabilir bunu düşünüyoruz. Kariyer olarak, isim olarak değerlendiremediğimiz 3-4 tane çok iyi oyuncumuz var. Geçen sene başarılı bir sezon geçirdiğimiz bir gerçek. Ama bu başarılı süreç içerisinde skora direkt katkı sağlayabilen kimler vardı, buna da bakmak lazım. Eğer dişlilerden bir tanesi saha içerisinde yoksa o zaman bu size çok büyük sıkıntılar yaşatabiliyor. O pozisyonu doldurabilmek için, o pozisyonda oynatabilmek için zamana ihtiyacımız oldu” şeklinde konuştu.

"Her zaman ligde ilk 6 içerisinde olacağız"

Çapa son olarak, her zaman ligde ilk 6 içerisinde olacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de her şey skora endeksli olduğu için iyi teknik adam, iyi yönetici, iyi futbolcu hepsi skora endeksli. Ama önemli olan bu süreç içerisinde neler yaptığın, hangi mesafeyi kat ettiğin ve önünde kat edebileceğin hangi mesafeler var bu çok önemli. Eğer bunu görebiliyorsan bence doğru yoldasın demektir. Biz de bunu görüyoruz o yüzden önceki haftalarda da ‘Biz ilk 2 için aday değiliz’ demiştik. Biz ilk 2 için oynayacak kadroya şu anda sahip değiliz. Çünkü biz ilk 2 oynayacak takımların şu an itibariyle çok çok gerisindeyiz. Ama bu ileri ki süreçte değişmeyecek değil. Lig başlamadan önce de aynısını söylemiştim. Bize katılan oyuncular fiziksel olarak bizim oynamak istediğimiz oyun felsefesini anlayana kadar bir süreç lazım. Artık sezon içerisinde 8’inci haftadan sonra lig üç aşağı beş yukarı belli olacak. İlk 6 içerisinde biz her zaman olacağız. Ama hangi sırada olacağımız oyuncularımızın sakatlığı, cezalı olup olmayışı etkileyici olacak.”

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise oyuna iyi başlamadıklarını belirterek, “Aslında birinci dakikada Sezer’le ilk pozisyonu bulan bizdik ama biz yapamadık. Onlar dönüşte golü yaptılar. İkinci golde Mendy’nin topu rakibe vermesi, kontra atak başlatması, bunlar içerisinde olan şeyler ama beklediğimiz şeyler değildi. Böyle basit hataları yapmamız lazım. İlk yarı iyi oynamadık. Oyunu rakibe verdik ve genelde rakip oynadı. Fizik gücü yüksek bir takım ve genelde yüksek oyunda bize baskı sağladılar. İkinci yarı yine oyuna gol pozisyonuyla başladık. Yine Sezer ve Lingane’nin girdiği pozisyonlar gol olabilseydi 2-1’le oyunu belki rakibi strese sokarak daha da ele geçirebilirdik. Ama istediğimiz oyun oldu. Atak yaptığınızda rakibe tabii ki kontratak vereceksiniz. Değişikliklerimiz bize katkı sağladı ama hiç beklemediğim oyuncular bugün maalesef çok çok iyi oynamadılar. Futbolda olabilecek şeyler ama ilk yarıdaki oyunu beklemiyordum” dedi.

Maçın hakemi Süleyman Abay hakkında da açıklama yapan Bulak, şunları söyledi:

“Aslında maçı daha farklı yönetmesi lazımdı. Rakibin en az 5-6 tane oyuncusu yerde, kramp giriyor, oyalama, sakatlık bahanesi veya durdurulan pozisyonlar. Çok yaralayıcı, zedeleyici ya da başınıza darbe gelir de hakem oyunu durdurur. Oyuncu kendini yere bırakıyor, biz atak yapıyoruz, hakem arkadaşımız oyunu durduruyor. Bu şekilde 3-4 tane oldu. Hem oyundan soğumamızı hem rakibin dinlenmesini hem de artı motivasyona sebebiyet verdi. Ama ikinci yarı oyundan memnunum. Benim oyuncularım bu ligin temposunu kaldırabilecek oyuncular.”