Boluspor - Adanaspor maçının ardından

Lig 14. hafta karşılaşmasında Boluspor evinde konuk ettiği Adanaspor’u penaltıyla 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir virajı döndük. Yine bunu da gol yemeden başardık. Belki beraberliğe razı olacağımız bir pozisyonda 3 puanı aldık. Bu Samsunspor maçında da olmuştu. Doksan artılarda atılan iki gol var. Bunlar tesadüf değil, takımın isteği, arzusudur. İkinci yarı biz rakibe karşı 10 kişi olmamıza rağmen bir tane önemli pozisyon vermedik. Ama biz yine 4-5 tane pozisyon bulduk. Ayrıca ilk yarıda bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, çok farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Ama neticesinde 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, “ Lig takımları arası makas çok dar olduğu için maçlar mücadeleci ve önemli geçiyor. Bir seri yakalayan takım kendisini Play-off potasında veya ilk ikinin içinde bulabiliyor. Boluspor zaten sezon başından beri iyi bir kadroya sahip. Türkiye Kupası dahil son 5 maçta da kazanarak önemli bir form ve gelişim gösterdiler. Boluspor’u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.