Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Hedefimize son 7 haftada ulaştık"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin son maçını deplasmanda Denizlispor ile oynadı. Ligin ilk yarısını 24 puanla 6. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile çıktığı lig ve Türkiye Ziraat Kupası maçlarında arka arkaya puan almayı başardı.

Ligin son maçını ve ilk yarıyı değerlendiren Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Denizli’ye 3 puan almak için gitmiştik. Takımımızın son haftalardaki çıkışı da bize umut vermişti. Ancak tek kale oynamamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrıldık. Bu da bizim için kötü bir puan değil” dedi.

“Kupada olmak istiyoruz”

Ligin ilk yarısının bitmesiyle kupa maçlarına yoğunlaşacaklarını söyleyen Çarıkçı, “Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacağız. Bu maç bizim için zorlu bir maç olacak. Kendi tesislerimizde ve Antalya’da kamp dönemimizi geçirdikten sonra Giresunspor ile ligin ikinci yarısına başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Devre arası takviye yapabiliriz”

Açıklamasının sonunda transfer çalışmalarına da değinen Başkan Necip Çarıkçı, “Devre arasında takıma 1 veya 2 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Bu ara transferde birçok takımın oyuncu talepleri de var. Özellikle bizim ligde çok takım oyuncu almak istiyor. Baktığımız zaman piyasada oyuncu da yok. Bu ligde hiçbir takım iyi oyuncusunu bırakmıyor. Belki 1-2 transfer yapabiliriz. Eğer olmazsa da hocamız eksik bölgeleri kendi içinden tamamlayabilir. Bir ay boyunca transfer devam edecek. Şu anda tek isteğimiz kampımızın iyi geçmesi. İkinci devreye artık mazeret üretmeden devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.