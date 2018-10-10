Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı: “Boluspor'u şampiyon yapmak istiyoruz”

Lig'in 8. haftasını Giresunspor beraberliği ile tamamlayan Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, “Boluspor'u şampiyon yapmak istiyoruz” dedi.

Lig'de mücadele eden Boluspor, milli takım arasına Giresunspor beraberliği ile girdi. Oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile 20 puana ulaşan Boluspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Milli takım arasının ardından Balıkesirspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıklama yaptı.

Sezon sonunda Boluspor'u şampiyon yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Çarıkçı, “Berabere kalacağız, maçlar kaybedeceğiz. Önemli olan bunu lig sonunda iyi tamamlamamız. Hem takımıma hem teknik heyetime bu konuda güveniyorum. Bizler elimizden ne geliyorsa bu takımı şampiyon yapmak içinde sonuna kadar takımla beraberiz” dedi.

Balıkesir maçından galibiyet ile dönmek istediklerini dile getiren Çarıkçı, “Geçtiğimiz hafta Bolu'da oynadığımız maçta Altay ile berabere kalmıştık. Bu haftada rakibimiz Giresunspor'a karşı 3 puan almak için sahaya çıktık. 90 dakika boyunca iyi futbol oynamamıza rağmen 3 puan alamadık. Bazı maçlarda şans faktörünün de yanınızda olması gerekiyor. Özellikle genç futbolcu kardeşlerimiz, iki oyuncumuzun oynadığı oyun bizleri memnun etti. Artık bu hafta bu maçı unuttuk. Balıkesir maçımız var. Burada da herhalde iki tane futbolcumuz sakat, bir tanesi cezalı. Bu ara boşluğunda da büyük ihtimalle bunlar yetişmeyecek. Ama Balıkesir maçında 3 puan almak istiyoruz. Keşke bu hafta 3 puan alsaydık, puan farkı 6'ya çıkacaktı. Ama fark 4'te kaldı. Bu maçlar biraz sabır istiyor” diye konuştu.

İlk yarıda oynayacakları 9 maç kaldığını ve hedeflerinin 30 puan üstü toplamak olduğunun altını çizen Çarıkcı, “Özellikle Gençlerbirliği, Boluspor, Adana Demirspor bu yarışta gözüküyor. Ama bu lig maratonu uzun olduğu içinde lig maçlarının ne olacağı belli olmuyor. Onun için bu lig çok zor bir lig. Şu anda bir puan aralığı vermek doğru olmaz. Oynanmamış 9 maçımız kaldı. Bunun iki tanesi Eskişehirspor ve Karabükspor ile. Rakibimiz Adana Demirspor bu takımlarla maç oynadı. Tabi onlarda gençlerle mücadele ediyor. Bütün niyetim devre arasına kadar çok puan kaybetmeden, en fazla puanı alıp devre arasına girmek istiyoruz. İkinci devremiz biraz daha rahat geçsin. Onun içinde ilk devre sonuna kadar da biraz daha disiplinli biraz daha özverili bir şekilde puanları toplamak istiyoruz. İlk yarının sonuna kadar topladığımız puan 30'un üzerine çıkacak gibi duruyor” şeklinde konuştu.