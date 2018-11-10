Boluspor - Denizlispor maçının ardından

Lig'in 12. haftasında oynanan Boluspor-Denizlispor karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Denzilispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik, açıklamalarda bulundu. Mücadelede tartışmalara neden olan Burak Çalık'ın golüyle ilgili, açık ofsayt olduğunu ancak hakemin kaçırdığını belirterek, "Maalesef ofsayt kamerası yokmuş. Televizyondan izleyenler göremediler ama bizce çok bariz ofsayttı. Bizim kulübenin önünde olmuştu. Açık bir ofsayttı. Maalesef hakem kaçırdı. Art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama böyle hataların bu lig düzeyinde yapılmamasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Poziyon üreten taraf bizdik"

Maç boyunca pozisyonlar bulduklarını ancak ikinci golü atamadıklarını söyleyen Bilik, "Hafta içi yaptığımız çalışmalarda Denizlispor'un ikinci bölgede savunma yapacağı ve hızlı oyuncularla atağa çıkacağını, pozisyon bulmak isteyeceğini biliyorduk. Bu noktada çalışmalarımızı yaptık. Nitekim de maç öyle başladı. Biz öndeki hareketlilik sayesinde topla oynama oranımız ve isabetli pas oranımız yüksek olması sebebiyle oyun üstünlüğümüzü kurduk. Çok pozisyona girdik. Hatta 30. dakikadan sonra, bir kişi eksik kalmamızdan sonra bile topla oynama oranı bizdeydi. Pozisyon üreten taraf bizdik. Devre biterken 2'inci golü atabilirdik ama maalesef kaçırdık. Devreye 2-0 önde girebilirdik. Bu bizim için avantaj olabilirdi. İkinci yarıda topun Denizlispor'da kalmasının sebebi bizim oyun stratejimizdi. Bloklar arasını daraltıp, onlara pozisyon vermemekti. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Hızlı oyunlarla da pozisyona girmekti. Öyle de oldu. Pozisyonlara da girdik. Ancak 2. golü atma fırsatını oluşturamadık ama biz ekip olarak böyle yenilgiyi kabul etmeyen bir takıma sahip olduğumuz için onlarla gurur duyuyoruz. Asla pes etmeyeceğiz. Bunu sahada oyuncularımız gösterdi. Milli takım arasını iyi çalışıp Gazişehir maçıyla beraber tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yücel İldiz: "Golü yeyince oyunumuz dağıldı"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise maç öncesinde öngördükleri gibi zorlu bir müsabaka olduğun kaydederek, "Maç öncesinde öngördüğümüz gibi gerçekten zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Hakikaten de iki takım da maça çok dengeli başladı. Genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Zorlu bir müsabaka çünkü iki takımda birbirinin açığını kollamaya çalışıyordu. Bizim adımıza baktığımızda rakibimizin puan farkını açmasını istemiyorduk. Beklemediğimiz şekilde rakip 10 kişi kaldı. Beklemediğimiz şekilde deplasmanda kontradan gol yedik. Golü yeyince devre sonuna kadar biraz oyunumuz dağıldı. Ama ikinci yarıda hem oyuna yaptığımız müdahale hemde oyuncularımın sahada kendi oyunumuza dönmesi beraberliği ardından galibiyeti getirdi. Hatta başka gollerde atabilirdik. Biraz daha son paslarda tercihleri daha doğru yapmamız lazım. Çünkü başka zaman başımıza iş açabilir ama şu anda baktığımız zaman iyi bir gidişatımız var. Eksiklerimizi tamamlayarak gidiyoruz. Bizim adımıza iyi bir gün oldu. 3 puan camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.