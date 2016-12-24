Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

TFF 1. Ligde Boluspor evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 mağlup olurken, maç sonunda iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.

Boluspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Fuat Çapa, "Hafta içinde serum yiyen iki tane oyuncumuz vardı. Erdi ve Andre bugün iğneyle sahaya çıktılar. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk. Ama skorun bu şekilde olacağını ve oyunu bu kadar kötü oynayacağımızı hiç beklemiyorduk. Ancak kimsenin kötü oynamaya veya kötü mücadele etmeye hakkı yok” dedi.



Çapa: “Pozisyonları değerlendirseydik maç değişebilirdi”

Maçın bir bölümünden sonra oyuncularının inancının kalmadığını söyleyen Çapa, “Rakip tecrübesini çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu sahada kısa paslarla çıkmaya çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız. Onlar mümkün olduğu kadar topu bizim alana yığmaya çalıştılar. Onlar pozisyon üretmeye çalıştılar, biz ise kazandığımız topları kısa kısa oynadık. 4-1’den sonra soyunma odasında oyuncularımızla konuşmalar yaptık. Eğer yakalamış olduğumuz ilk 10-15 dakika içerisindeki pozisyonlardan bir tanesini değerlendirmiş olsaydık maçın şekli değişebilirdi. Açıkçası o pozisyonları da kaçırdıktan sonra maçı çevirmeye kimsenin inancı kalmadı” şeklinde konuştu.



Buz: “Kazanmayı çok istedik”

İrfan Buz ise 5-1’lik skordan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım için de önemliydi. Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçekten çok istedik, son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden çok da ihtiyacımız var. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki skor anlamında iyi skorlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyum. Boluspor da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon başında takımları saydığınız zaman Göztepe’yi, Eskişehir’i, Adana Demirspor’u sayardınız ama Yeni Malatya ve Boluspor’u saymazdınız. Bence Boluspor çok iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmeleri başarıdır. Boluspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.