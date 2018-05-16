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16 Mayıs 2018 00:06

Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçı sonrası olaylar çıktı

Bolu’da, Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan Spor Toto 1.

Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçı sonrası olaylar çıktı

16 Mayıs 2018 00:06

Lig Play-off ikinci maçı sonrası olaylar çıktı. Yaklaşık yarım saat stattan çıkamayan Gazişehir Gaziantepli oyuncular taraftarlar tarafından taş yağmuruna tutuldu.


Spor Toto 1. Lig Play-off ikinci maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Boluspor’u 3-1 yenerek Süper Lig yolunda finale kalan takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Gazişehir Gaziantepli oyuncular soyunma odasına gittikleri sırada üzerlerine Boluspor taraftarları tarafından yabancı maddeler atıldı. Oyuncular polisin geniş güvenliği altında soyunma odasına girebildi.



Maç sonunda taş yağmuru


Gazişehir Gaziantep’in karşılaşmayı 3-1 kazanması sonrası maç boyunca süren gerginlik bir anda arttı. Sahaya inmeye çalışan taraftarlar polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle güçlükle engellendi. Sahaya inemeyen taraftarlar bu kez sahadan çıkamayan Gazişehir Gaziantepli oyuncuları taş yağmuruna tuttu. Jandarma ve polis ekipleri oyuncuları kalkanlarıyla koruyarak olaylardan yara almadan kurtulmalarını sağladı.



Onlarca kişi yaralandı


Boluspor taraftarlarının hem saha içine hem de rakip taraftarların olduğu bölüme attıkları taşlardan dolayı ondan fazla taraftar ve çok sayıda güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Taştan dolayı kafası yarılan bir güvenlik görevlisi saha içine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadın bir güvenlik görevlisi ve bazı taraftarlar da polisin biber gazından etkilenerek tedavi altına alındı.



Olaylar saha dışında da devam etti


Stadyumdan çıkarılan Boluspor taraftarları bu kez de stat dışında taşkınlık yapmak isteyince çevik kuvvet polisleri tarafından stadyum çevresinden uzaklaştırıldı. Boluspor taraftarlarının sayısının fazla olması nedeniyle olay yerine TOMA da geldi. Bazı taraftarlar ile polis arasında kısa süre arbede yaşanırken, taraftarların dağıtılmasıyla olaylar son buldu.




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