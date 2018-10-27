Boluspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Lig'in 10. haftasında Bolu Atatürk Stadyumun'da Gençlerbirliği, Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak önümüzdeki hafta oynayacakları kupa ve Karabükspor maçıyla tekrar seriye başlamak istediklerini belirterek, “Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Çok önemli bir maç kazandılar. Bizim için de önemli bir maçtı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama ölüm kalım maçı değildi. Önümüzde 24 tane daha maç var. Maçtan önce haftanın maçı olmaya aday bir maçtı. Nitekim de öyle oldu. Oynanan futbol bence iki takımın da bulunduğu yeri hak ettiğini gösteriyor. İyi mücadele ettik. İlk yarı onlar biraz daha üstün gibi oynasa da ikinci yarı yaptığımız taktik değişiklikle durumu toparladık. Çok pozisyon vermedik ama çok basit, şanssız diyebileceğim bir gol yedik. Çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Maalesef bu iç sahada bizim sıkıntımız. Bunu aşmamız gerekiyor. Ama oynanan futbol, verilen mücadele benim için yeterli. Önümüzde daha 24 tane maç var. Telafisi olan bir maç. Hemen bunu burada bırakıp önümüzdeki hafta önce bir kupa maçı, daha sonra da bir Karabük maçı var. Tekrar seriye başlamak istiyoruz” dedi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, taktiksel açıdan önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Her maç bizim için özel ama bu maçın özelinde hem sakatlarımız vardı. Nobre, Nadir gibi. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok kıymetli bir maçtı. Bunu sahaya nasıl yansıtırız onun da cevabını aramak için değerli bir maçtı. Ama verdiğimiz taktiği oyuncularımız çok iyi uyguladılar. Özellikle maçtan önce, oyunu biz yönetelim ve pas trafiğini biz yapalım, top bizde kalsın ve çabuk oyuncularımızla sonuca gidelim diye konuştuk. İlk 10 dakikada Ahmet'in ön direkten, bir de arka direkten kaçırdığı net gol var. Belki orada çok daha önce öne geçebilirdik. Ama hep sabırlı oynadık. Oyun disiplininden kopmadık. Dolayısıyla oyunu yöneten de biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama çok doğal. Tam da istediğimiz şekilde çok da güzel bir gol bulduk” dedi.

Oyuncularının yaşlı olduğu yönünde eleştiriler olduğunu belirten Sözeri, “Oyuncularım hep eleştiriliyorlar. 9 maçın 8'ini kazandılar bugüne kadar. Bugün 10 maçın 9'u oldu. Yaşlı, kaldıramaz diye eleştiriliyorlar. Özellikle bazı kesimler bunu söyledikçe benim oyuncularım kimlik savaşı veriyorlar. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı dediğimiz 37 yaşındaki Selçuk 11 bin 960 kilometre koşmuş. Espiri olsun diye 12'ye tamamlaması için 40 metre de ben attırdım. Dolayısıyla eğer böyle yaşlı oyuncu varsa kabulümüzdür. Böyle tecrübeli oyuncularla sonuca gidilir” şeklinde konuştu.